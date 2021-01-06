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РПЦ назвала ношение медицинских масок в храмах христианским долгом
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

РПЦ назвала ношение медицинских масок в храмах христианским долгом

Юлия Курганова

Религия

Православные верующие, которые собираются молиться на Рождественском богослужении, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом сообщил заместитель главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

— Это христианский императив — позаботиться о здоровье окружающих. Несмотря на критику относительно эффективности масок, даже если есть маленькая вероятность того, что маски могут кого-то защитить, этой возможностью надо обязательно воспользоваться, — сказал он.

Также представитель РПЦ призвал остаться дома всех, кто чувствует признаки недомогания, передает РИА Новости.

В ночь с 6 на 7 января патриарх Кирилл совершит рождественскую службу, которая начнется в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию богослужения будет вести Первый канал, «Россия 1», официальный портал РПЦ и отдельные церковные телеканалы.

Читайте также: В РПЦ рассказали, кому следует отказаться от участия в рождественском богослужении

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