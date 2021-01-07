Назван топ-10 самых популярных треков у россиян в 2020 году

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Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года. Названы имена самых прослушиваемых исполнителей среди россиян.

Русскоязычные пользователи чаще всего слушали рок, хип-хоп и рэп. Шоумен Моргенштерн возглавил почти все чарты. В рейтинге «Яндекс.Музыки» на первом месте оказался дуэт Artik & Asti с песней «Девочка, танцуй».

Следом за ним расположились песни «Юность» (Dabro), «Blinding Lights» (The Weeknd), UNO (Little Big), «Луна не знает пути» (Тайпан & Agunda), «ЯТЛ» (Zivert), «Покинула чат» (Клава Кока), «Плачу на техно» (Cream Soda и Хлеб), «Краш» Клавы Коки & Niletto и «Lovefool» (Twocolors).

Представители сервиса отметили, что в последние годы у россиян отчетливо виден рост интереса к русскоязычной музыке, передает РБК.

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