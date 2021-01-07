Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван топ-10 самых популярных треков у россиян в 2020 году
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Назван топ-10 самых популярных треков у россиян в 2020 году

Юлия Курганова

Музыка

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года. Названы имена самых прослушиваемых исполнителей среди россиян.

Русскоязычные пользователи чаще всего слушали рок, хип-хоп и рэп. Шоумен Моргенштерн возглавил почти все чарты. В рейтинге «Яндекс.Музыки» на первом месте оказался дуэт Artik & Asti с песней «Девочка, танцуй».

Следом за ним расположились песни «Юность» (Dabro), «Blinding Lights» (The Weeknd), UNO (Little Big), «Луна не знает пути» (Тайпан & Agunda), «ЯТЛ» (Zivert), «Покинула чат» (Клава Кока), «Плачу на техно» (Cream Soda и Хлеб), «Краш» Клавы Коки & Niletto и «Lovefool» (Twocolors).

Представители сервиса отметили, что в последние годы у россиян отчетливо виден рост интереса к русскоязычной музыке, передает РБК.

Читайте также: Музыкальный критик Сергей Соседов составил свой список новогодних песен

россиянепеснирейтинг
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте