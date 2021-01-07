Коронавирус выявили у 23 541 человека в России за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России выявлен 23 541 новый случай коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 7 января.

Так, за последние 24 часа на территории РФ случаи инфекции были зафиксированы в 85 регионах. Из них 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 506 человек, вылечились 23 729 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

В России на сегодняшний день выявлено 3 332 142 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 60 457 летальных исходов. Вылечились за все время пандемии 2 709 452 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в Бурятии ввели обязательный тест на коронавирус для приезжих.

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