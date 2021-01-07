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Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Василия Ланового
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Василия Ланового

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер Василий Лановой, попавший в больницу с коронавирусной инфекцией, выздоравливает и готовится к выписке. Об этом сообщила представитель народного артиста Антонина Журавлева в четверг, 7 января.

— Еще день–два, и отправят на выписку. Все в порядке у него, выздоравливает, все хорошо, — уточнила Журавлева РИА Новости.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом вместе с супругой актрисой Ириной Купченко.

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