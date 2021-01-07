Еще 4871 новый случай коронавируса выявили в столице за последние сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве за последние сутки выявили 4871 случай заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 7 января, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом в Telegram-канале.

В России за сутки был выявлен 23 541 новый пациент с коронавирусной инфекцией. Среди них 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа в стране зафиксировали 506 летальных исходов и 23 729 вылечившихся пациентов.

Столица стала лидером по количеству пациентов с COVID-19 за сутки. Санкт-Петербург и Московская область расположились на втором и третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания.

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