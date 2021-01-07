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Еще 7410 человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Еще 7410 человек вылечились от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки вылечились от коронавируса еще 7410 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в четверг, 7 января, в Telegram-канале.

Уточняется, что всего количество вылечившихся увеличилось до 673 692.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 4871 случай коронавируса, скончались 76 пациентов. Число заразившихся коронавирусом в городе увеличилось до 843 425.

Еще 7410 человек вылечились от коронавируса в МосквеФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили у 23 541 случай коронавируса.

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