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Ученые назвали идеальный момент для вакцинации от коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ученые назвали идеальный момент для вакцинации от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Переболевшим коронавирусом приходить на вакцинацию от COVID-19 лучше всего после того, как количество антител в организме достигнет «серой зоны». Об этом сообщил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Показатель в «серой зоне» подразумевает, что результат теста не положительный и не отрицательный. Сдавать тест на антитела следует раз в полтора месяца, поскольку их число постепенно снижается.

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, Сергей Нетесов уточнил, что вакцинация представляет собой имитацию заражения вирусом. Поэтому если у человека высокий показатель антител, то он защищен не меньше, чем вакцинированный, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в новогодние праздники продолжается во всех регионах России.

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