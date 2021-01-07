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Около 200 отреставрированных работ представят в Третьяковской галерее в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 200 отреставрированных работ представят в Третьяковской галерее в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10Карта всех событий

Около 200 произведений, которые были отреставрированы за последние десять лет, покажут в 2021 году на выставке «Мастера возрождения» в Третьяковской галерее. Об этом сообщила пресс-служба музея в четверг, 7 января.

Среди отреставрированных работ будут представлены шедевры Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Ильи Репина, Николая Ге, Валентина Серова, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала и многих других.

— Выставка пройдет с 25 ноября 2021 года по 15 мая 2022 года, — уточнили в пресс-службе.

В сентябре этого года также будет открыта выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». В ее рамках будут представлены свыше 170 произведений живописи и графики из собраний разных музеев России. Экспозиция будет открыта до января 2022 года.

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Третьяковская галереяреставрациивыставка
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