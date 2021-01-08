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В РПЦ призвали пройти вакцинацию от коронавируса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В РПЦ призвали пройти вакцинацию от коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Для победы над коронавирусной инфекцией необходимо пройти вакцинацию как можно большему количеству людей. Такое мнение выразил руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.

По мнению Илариона, вакцинация является самым действенным средством против пандемии COVID-19, если нет противопоказаний. Представитель РПЦ также указал, что «альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет».

В связи с этим Иларион считает необходимым поддерживать сотрудничество в вопросах разработки и поставки вакцин, так как «обмен вакцинами — это веление времени». Речь идет о спасении жизней, поэтому «взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым».

Митрополит Иларион также рассказал, что сам прошел вакцинацию от коронавируса еще в августе.

— Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса, — заявил представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее ученые назвали идеальный момент для вакцинации от коронавируса.

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РПЦвакцинациякоронавирус
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