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Температуру в системе отопления домов Москвы повысят из-за предстоящих морозов
Фото: pixabay.com

Температуру в системе отопления домов Москвы повысят из-за предстоящих морозов

Виктория Родимкина

Город

В столице коммунальные службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунальногоо хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что синоптики спрогнозировали сильные морозы в столичном регионе в ближайшие дни.

— Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня (8 января — прим. «ВМ») специалисты приступили к ее поэтапному повышению, — пояснил заммэра.

По его словам, режимы системы теплоснабжения жителей столицы выбирают в соответствии с температурой на улице. Корректировка режима производится под контролем диспетчерских служб автоматически, добавил Петр Бирюков.

Ранее москвичам пообещали аномальные «сибирские» морозы до минус 27 градусов.

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Петр Бирюковпохолоданиеотопление в домах Москвы
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