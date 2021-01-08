Легкомоторный самолет в Ленобласти разбился после столкновения с другим воздушным судном

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Причиной крушения самолета в Ленинградской области самолета Paper 28 стало столкновение в воздухе с другим воздушным судном Cessna 150. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Судно Paper потерпело крушение, — цитирует пресс-службу прокуратуры РИА Новости.

Сообщается, что оба самолета выполняли тренировочный полет.

Также известно, что Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности полетов после столкновения Paper 28 и Cessna 150.

Ранее сообщалось о гибели трех людей после крушения воздушного судна Paper 28 в Ленинградской области.

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