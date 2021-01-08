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Заболевшего коронавирусом премьер-министра Абхазии доставили в Москву
флаг Абхазии

Заболевшего коронавирусом премьер-министра Абхазии доставили в Москву

Анастасия Колоскова

В мире

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, который проходит лечение от коронавирусной инфекции, доставлен из Сухума в московскую больницу Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Об этом в пятницу, 8 января, сообщили в аппарате правительства.

— Состояние главы правительства стабильное, перелет перенес нормально, — говорится в сообщении.

Информация о болезни Анкваба появилась 30 декабря. 7 января консилиум медиков принял решение лечить политика в специализированной клинике России, чтобы избежать осложнений.

До этого коронавирус подтвердился у президента Абхазии Аслана Бжании, который проходит лечение дома.

Всего в Абхазии выявлено 9465 человек с COVID-19, из которых 7196 человек вылечились и 136 умерли, сообщает ТАСС.

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