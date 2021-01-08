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Власти опровергли информацию о пострадавшем при крушении самолета в Ленобласти ребенке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Власти опровергли информацию о пострадавшем при крушении самолета в Ленобласти ребенке

Никита Абрамов

Происшествия

Информация о ребенке, который пострадал при падении самолета Paper 28 в Ленинградской области, не подтвердилась. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил комитет по здравоохранению региона.

— Предварительно, в скорую была передана информация о троих погибших и пострадавшем ребенке, информация о ребенке не подтвердилась, — цитирует РИА Новости сообщение комитета.

Ранее сообщалось о столкновении двух легкомоторных самолетов Paper 28 и Cessna 150. В результате крушения погибли три человека.

Известно, что оба самолета выполняли тренировочный полет.

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