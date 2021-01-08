Заслуженный летчик РФ назвал возможную причину столкновения самолетов в Ленобласти

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия / 03.mchs.gov.ru

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин назвал предположительную причину столкновения двух самолетов в Ленинградской области. По его словам, этим фактором является невнимательность пилотов. Об этом он заявил в пятницу, 8 января.

— Погода была хорошая, все в штатном режиме работало. Сейчас будут пленку снимать и читать. Но диспетчер сказал, что информировал. Это чисто невнимательность обоих пилотов и все. Там даже другого быть не может, — рассказал Базыкин в интервью 5-tv.ru.

Ранее сообщалось о столкновении двух легкомоторных самолетов Paper 28 и Cessna 150. В результате аварии погибли три человека.

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