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Заболевший COVID-19 премьер-министр Абхазии находится в стабильном состоянии
Фото: Скриншот видео

Заболевший COVID-19 премьер-министр Абхазии находится в стабильном состоянии

Никита Абрамов

Власть

Врачи оценили состояние премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, который заразился коронавирусом, как стабильное. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба кабмина республики.

— На данный момент Александр Анкваб получает все необходимое лечение, состояние стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Дыхательную недостаточность специалисты классифицируют как нормальную, критерии состояния позволяют находиться на полном самостоятельном дыхании, — говорится в сообщении кабмина.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб был доставлен в московскую больницу Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

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