Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в России выявили 23 309 новых случаев коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 23 309 новых случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за последние сутки выявили 23 309 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 9 января.

Так, за минувшие 24 часа случаи коронавируса выявлены в 84 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 470 человек, вылечились от коронавируса 23 680 пациентов.

Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За сутки в России выявили 23 309 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 3 379 103 случая коронавируса. Всего зафиксировали 61 381 летальный исход, выздоровели 2 754 809 человек.

За сутки в России выявили 23 309 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что маски впервые вошли в десятку самых приобретаемых товаров в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые объяснили, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19

последние данныеРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте