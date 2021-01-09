За сутки в России выявили 23 309 новых случаев коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 23 309 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 9 января.

Так, за минувшие 24 часа случаи коронавируса выявлены в 84 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 470 человек, вылечились от коронавируса 23 680 пациентов.

Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 3 379 103 случая коронавируса. Всего зафиксировали 61 381 летальный исход, выздоровели 2 754 809 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что маски впервые вошли в десятку самых приобретаемых товаров в России.

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