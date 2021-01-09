Маски впервые вошли в десятку самых приобретаемых товаров в России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавирусной инфекции сделала медицинские маски одним из наиболее часто приобретаемых товаров в российской рознице. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Как уточнили аналитики, в 2020 году маски впервые вошли в топ-10 товаров по частоте покупок в розничной торговле наряду с продуктами питания. При этом эксперты отмечают цикличность приобретения масок: чаще всего их покупают в периоды получения заработной платы, вместе с традиционным набором продуктов.

Наиболее высокий спрос на маски в прошедшем году был зафиксирован в марте-апреле, когда в российских регионах был введен масочный режим на фоне пандемии COVID-19. Средний чек покупки масок в марте составлял 298 рублей, в стоимостном выражении продажи возросли на 1149 процентов.

В декабре средний чек покупки медицинских масок составил 83 рубля, объем продаж в денежном выражении превысил показатель предшествовавшего года на 650 процентов, пишут «Известия».

Ранее в Русской православной церкви назвали ношение медицинских масок в храмах христианским долгом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врачи назвали оптимальную частоту замены масок на морозе