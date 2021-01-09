Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19

Олег Басилашвили / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народного артиста СССР Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от коронавируса. Об этом сообщили в субботу, 9 января, в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

— Олега Валериановича Басилашвили сегодня выписывают из больницы, — цитирует РИА Новости сообщение БДТ.

Ранее состояние 86-летнего Олега Басилашвили прокомментировала его дочь Ксения. По ее словам, отец не нуждается в специальном лечении и остается в больнице из-за хронических заболеваний.

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