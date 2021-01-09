Скончался народный художник СССР Валентин Сидоров

Фото: Скриншот видео YouTube-канала Русский музей / The State Russian Museum

Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в МГАХИ в субботу, 9 января.

— Сегодня утром после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров, — говорится на странице МГАХИ в Facebook.

Валентин Сидоров родился 5 мая 1928 года. С 1987 года по 2009 год возглавлял Союз художников России, а с 2009 года был почетным председателем союза.