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Боевую гранату обнаружили в здании на юго-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Боевую гранату обнаружили в здании на юго-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Николая Сироткина Карта всех событий

Боевую гранату нашли в здании на юго-западе столицы. В настоящее время специалисты занимаются ее обезвреживанием.

Боеприпас обнаружили в строении по улице Николая Сироткина. На место событий приехали саперы, которые занимаются разминированием гранаты.

Подробности произошедшего устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла оружие и боеприпасы из квартиры на северо-востоке Москвы. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержали в Москве

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