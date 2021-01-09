Премьер-министр Эстонии ответил на инициативу оппозиции войти в состав РФ

Юри Ратас призвал все политические силы осудить эту инициативу / Фото: youtube.com

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения республики в состав России.

— Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы. Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос «Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?» — написал он в Facebook.

Политик призвал все политические силы осудить данную инициативу.

Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ предложили внести поправку в законопроект по референдуму о браке и добавить вопрос о вхождении Эстонии в состав Российской Федерации. Они пояснили, что таким образом хотят показать абсурдность голосования, в котором, по их мнению, на каждый из вопросов нужно ответить «нет». Позже депутаты отозвали свою инициативу.

В декабре в парламенте Эстонии прошло первое чтение законопроекта о референдуме, который вызвал большой резонанс в стране. Депутаты предлагали вынести на голосование вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?» Тогда 51 депутат поддержал идею референдума, оппозиция пообещала внести тысячи поправок к законопроекту, чтобы приостановить работу парламента.

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