Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу в России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России с 10 января начали действовать поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, поправки в закон ужесточают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также введен контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона. Речь идет о суммах, которые превышают 100 тысяч рублей. Со следующего года попадут под контроль и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма которых превышает три миллиона рублей.

Эксперты отметили, что нововведения направлены на борьбу с коррупционерами и людьми, которые хотят уйти от налогов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что изменения в закон являются реакцией государства на рост теневой экономики в условиях возобновления дефицита федерального бюджета.

Нововведение должно свести к минимуму возможности для «серой» и «черной» бухгалтерии, потому что оно сделает обналичивание «крайне дорогим удовольствием», считает адвокат Виктория Рыбалко. Она отметила, что вносимые изменения не отобразятся на добросовестном бизнесе, так как для него ничего существенно не изменится.

Вместе с ограничениями появится и ряд послаблений. Так, отменили обязательный контроль за переводами средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступлением средств с такого счета или вклада, передает РИА Новости.

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