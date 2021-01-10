Восстановлено движение после аварии на Волгоградском проспекте

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 145к2 Карта всех событий

Движение транспорта восстановили на Волгоградском проспекте после того, как в районе дома № 145 произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 10 января.

— Последствия ДТП устранены, движение осуществляется свободно, — уточнил в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на проспекте, движение транспорта в центр затруднено на один километр.

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