Восстановлено движение после аварии на Волгоградском проспекте
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 145к2Карта всех событий
Движение транспорта восстановили на Волгоградском проспекте после того, как в районе дома № 145 произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 10 января.
— Последствия ДТП устранены, движение осуществляется свободно, — уточнил в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на проспекте, движение транспорта в центр затруднено на один километр.
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