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Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

Никита Абрамов

Здоровье

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай рассказал, что они с отцом переболели коронавирусом летом 2020 года. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

— Он очень плохой пациент, отвратительный просто, — ответил Николай на вопрос об отце как о послушном пациенте, высказав сомнение в том, что президенты вообще могут быть таковыми.

Николай отметил, что отец иногда отказывался делать нужные вещи, даже когда приводились примеры буквально из соседней палаты.

Сам Александр Лукашенко возразил, сказав, что всего лишь пытался быстрее вылечиться, так как до выступления с посланием к народу и белорусскому парламенту на тот момент оставалось пять дней.

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