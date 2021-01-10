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Врач рассказала о возможных расстройствах психики у заболевших коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Врач рассказала о возможных расстройствах психики у заболевших коронавирусом

Ксения Монахова

Здоровье

Психические расстройства могут возникать у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram-аккаунте.

По словам специалиста, еще в начале пандемии врачи стали фиксировать некоторые психические изменения у заболевших COVID-19. Однако медики связывали это преимущественно со страхом перед неизвестным заболеванием и сложившейся обстановкой в обществе. Со временем специалисты стали диагностировать психопатии.

— Был период, когда мы связывали это с острой гипоксией и расценивали как гипоксическую энцефалопатию. Но поняли, что это не то, когда не нашли связи — как пациент с сатурацией 60 процентов может быть абсолютно адекватен и не иметь никаких изменений психики. При этом пациенты с сатурацией выше 92 процентов могут иметь серьезные поведенческие нарушения, — написала Повторейко.

Она отметила, ссылаясь на специалистов Оксфордского университета, что психические расстройства случаются у каждого пятого пациента, переболевшего COVID-19. По ее словам, это может быть связано с вирусным энцефалитом или реактивным состоянием на фоне интоксикационного синдрома.

Врач подчеркнула, что преимущественно все изменения обратимы. Однако особенно опасным стало удвоение случаев деменции.

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