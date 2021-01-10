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Скидку в рамках проекта «Время ранних» получили уже более 3,5 миллиона пассажиров метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Скидку в рамках проекта «Время ранних» получили уже более 3,5 миллиона пассажиров метро

Никита Абрамов

Город

Скидку на проезд в рамках проекта «Время ранних» получили уже более 3,5 миллиона пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий столичного метрополитена. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил Департамент транспорта Москвы.

— Ежедневно скидки получают около 85 тысяч человек, а 3,9 тысячи человек уже изменили свой график поездок. На каждой станции Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий стало в среднем на 3 процента пассажиров меньше, — говорится в сообщении Telegram-канала дептранса.

В рамках проекта «Время ранних» пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут проехать в два раза дешевле утром в рабочие дни. Для этого нужно пройти через турникет в период с открытия станций до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

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