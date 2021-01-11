Биткоин подешевел более чем на 10 процентов за утро понедельника

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В понедельник утром, 11 января, курс биткоина снижается после открытия торгов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Согласно ее сведениям на 06:43 по московскому времени, криптовалюта упала на 11,06 процента до 33,951 тысячи доллара.

Несколькими днями ранее, 8 января, стоимость биткоина достигла отметки в 41 тысячу долларов, обновив исторический максимум.

Напомним, биткоин — это децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Данную валюту может эмитировать («добывать») любой участник системы (пользователь). Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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