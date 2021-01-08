Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 8 января.

Так, по состоянию на 13:48 по московскому времени цена криптовалюты росла на 3,78 процента и достигла отметки в 41 тысячу долларов. Таким образом, был обновлен исторический максимум.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в 35 тысяч долларов. Прежде аналитик рассказал, как заработать на биткоине при плохом курсе.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.

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