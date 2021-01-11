Интервалы движения поездов временно увеличили на Арбатско-Покровской линии

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Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 2 Карта всех событий

В столичном метро на Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 11 января.

Так, поезда следуют с увеличенными интервалами от станции «Курская» до станции «Киевская».

— Делаем все возможное для скорейшего восстановления графика движения поездов, — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что станция Замоскворецкой линии «Алма-Атинская» будет временно закрыта 11 января, 15 января и 18 января.

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