Интервалы движения поездов временно увеличили на Арбатско-Покровской линии
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 2Карта всех событий
В столичном метро на Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 11 января.
Так, поезда следуют с увеличенными интервалами от станции «Курская» до станции «Киевская».
— Делаем все возможное для скорейшего восстановления графика движения поездов, — уточнили в сообщении.
Ранее сообщалось, что станция Замоскворецкой линии «Алма-Атинская» будет временно закрыта 11 января, 15 января и 18 января.
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