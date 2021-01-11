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Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график

Виктория Родимкина

Город

В Москве в метро завершилась проверка инфраструктуры, из-за которой поезда на Арбатско-Покровской линии следовали с увеличенными интервалами. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 11 января.

— Движение на Арбатско-Покровской линии не останавливалось, оно вводится в график, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что поезда от станции «Курская» до станции «Киевская» следуют с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры.

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