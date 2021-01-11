Москвичам рассказали, как информационные технологии помогают в работе врачей
В столице провели эксперимент по внедрению в систему городского здравоохранения технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Задача современных технологий — облегчить работу медиков.
Так, интегрированные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) алгоритмы искусственного интеллекта анализируют несколько видов лучевых исследований — компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Благодаря этому можно быстро поставить предварительный диагноз и сэкономить время.
— В московском эксперименте участвовало более 20 компаний. В ходе работы проанализировали 1,5 миллиона исследований. Эксперимент значительно ускорил автоматизацию анализа медицинских данных, — пояснил директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.
Московский эксперимент открыт для предложений из других регионов России.
В свою очередь директор Института искусственного интеллекта университета «Иннополис» Рамиль Кулеев отметил, что каждый год в стране проводят около 80 миллионов рентгенологических исследований органов грудной полости. В день получается примерно 220 тысяч снимков.
— Использование искусственного интеллекта для автоматического анализа медицинских изображений значительно сокращает нагрузку врачей-клиницистов, — уточнил медик.
Он отметил, что технологии повышают эффективность диагностики неотложных исследований, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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