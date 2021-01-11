График ряда проходящих через Курский вокзал поездов изменится с 15 марта

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

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График и маршрут некоторых проходящих через Курский вокзал пассажирских поездов изменятся с 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» в понедельник, 11 января.

Так, «Стрижи» и «Ласточки», следующие по маршруту Москва — Нижний Новгород, и ряд других поездов с 15 марта будут прибывать на станцию Черкизово.

Также ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово. Он будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.

С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов «Стриж», которые курсируют по маршруту Москва — Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714, который следует из Санкт-Петербурга в Самару, передает агентство городских новостей «Москва».

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