Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
График ряда проходящих через Курский вокзал поездов изменится с 15 марта
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

График ряда проходящих через Курский вокзал поездов изменится с 15 марта

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 29с1Карта всех событий

График и маршрут некоторых проходящих через Курский вокзал пассажирских поездов изменятся с 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» в понедельник, 11 января.

Так, «Стрижи» и «Ласточки», следующие по маршруту Москва — Нижний Новгород, и ряд других поездов с 15 марта будут прибывать на станцию Черкизово.

В пресс-службе уточнили, что это связано с масштабными работами по строительству новых путей на участке Москва — Каланчевская — Москва — Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электричек.

Также ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово. Он будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.

С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов «Стриж», которые курсируют по маршруту Москва — Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714, который следует из Санкт-Петербурга в Самару, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Билеты на электрички ЦППК можно купить в мобильном приложении РЖД

поездграфик движенияКурский вокзал
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Все мнения
О проекте