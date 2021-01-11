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Байден выдвинет экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
Фото: flickr.com / Marc Nozell

Байден выдвинет экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Ростислав Зубков

В мире

Избранный президент США Джо Байден выдвинет бывшего посла Америки в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Об этом говорится на сайте переходной команды американского лидера.

Ранее предполагалось, что Бернс получит кресло главы Госдепа, однако этот пост предложили Энтони Блинкену, заместителю госсекретаря в 2015–2017 годах.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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