Ученые установили, что слабые дозы радиации могут поражать COVID-19

Фото: pixabay.com

Российские и узбекистанские ученые выяснили, что малые дозы радиации способны убить коронавирусную инфекцию, не навредив при этом человеку. Об этом в понедельник, 11 января, рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

В ходе исследований учеными были установлены особенности взаимодействия мягкого рентгена и ультрафиолета на COVID-19. Отмечается, что большая молекула РНК коронавируса при попадании в клетки организма вынуждена деформироваться во многих участках вдоль своей длины.

— Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток, — цитирует слова профессора УрФУ Анатолия Зацепина РИА Новости.

На сегодняшний день российские и узбекистанские исследователи прорабатывают методику лечения. По данным специалистов, воздействие радиации рассчитано не только на коронавирус, но и на другие инфекции. Поэтому ученые предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции окружающих предметов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан откроется в Москве