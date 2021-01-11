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Ученые установили, что слабые дозы радиации могут поражать COVID-19
Фото: pixabay.com

Ученые установили, что слабые дозы радиации могут поражать COVID-19

Ксения Монахова

Наука

Российские и узбекистанские ученые выяснили, что малые дозы радиации способны убить коронавирусную инфекцию, не навредив при этом человеку. Об этом в понедельник, 11 января, рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

В ходе исследований учеными были установлены особенности взаимодействия мягкого рентгена и ультрафиолета на COVID-19. Отмечается, что большая молекула РНК коронавируса при попадании в клетки организма вынуждена деформироваться во многих участках вдоль своей длины.

— Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток, — цитирует слова профессора УрФУ Анатолия Зацепина РИА Новости.

На сегодняшний день российские и узбекистанские исследователи прорабатывают методику лечения. По данным специалистов, воздействие радиации рассчитано не только на коронавирус, но и на другие инфекции. Поэтому ученые предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции окружающих предметов.

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