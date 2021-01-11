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Михаил Пореченков рассказал о скончавшемся артисте Валерии Хлевинском
Фото: www.mosfilm.ru / Официальный сайт «Мосфильма»

Михаил Пореченков рассказал о скончавшемся артисте Валерии Хлевинском

Ксения Монахова

Звезды

Российский актер Михаил Пореченков с горечью рассказал о скончавшемся коллеге по цеху Валерии Хлевинском. На гражданской панихиде в МХТ имени Чехова он выступил с траурной речью о том, что для него значило общение с артистом.

Пореченков отметил, что Хлевинский был большим русским актером «во всех смыслах этого слова». По его словам, актер считался добрым и открытым человеком.

— Он был большой и мягкий. В нем не было жесткости, угловатости, зато имелось сильное мужское и человеческое начало, — цитирует Пореченкова «Дни.ру».

Он добавил, что из жизни ушел человек, у которого молодому поколению можно было поучиться профессионализму и человечности. Он подчеркнул, что Хлевинский всегда терпеливо слушал молодых и передавал им свой опыт.

Напомним, народный артист России Валерий Хлевинский скончался 7 января на 78-м году жизни.

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