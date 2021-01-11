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Алибасов заявил, что его молодая возлюбленная могла забеременеть от другого
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Алибасов заявил, что его молодая возлюбленная могла забеременеть от другого

Кирилл Николаев

Звезды

Продюсер Бари Алибасов и его молодая возлюбленная Виктория Полторацкая стали участниками шоу «На самом деле». В ходе программы мужчина заявил, что девушка могла забеременеть не от него.

Алибасов вспомнил, что после перенесенных им проблем со здоровьем врачи предупреждали его о бесплодии. Однако Полторацкая настаивает на том, что ждет ребенка именно от 73-летнего продюсера. Она сообщила, что также планирует получить от Алибасова крупную сумму денег. Полторацкая потребовала от продюсера официального признания ребенка, чтобы он впоследствии оставил ему свое имущество.

— Мы договорились о том, что при рождении ребенка Бари оставит для него десять миллионов рублей, — заявила она.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что девушка уже похитила у возлюбленного 15 миллионов рублей. По его словам, Полторацкая постоянно общается с другими мужчинами и имеет связи на стороне.

Об отношениях Алибасова и Полторацкой стало известно осенью 2020 года. Ранее девушка выразила готовность стать суррогатной матерью для Алибасова, если музыкант будет не против и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина попросит об этом. При этом она была не прочь забеременеть от продюсера путем зачатия.

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