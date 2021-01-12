Число случаев коронавируса в мире превысило 89 миллионов

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заболели 89 048 345 человек.

За минувшие сутки показатель возрос на 660 993 человек. За тот же период скончались еще 11 061 пациент. Таким образом, совокупное число летальных исходов от COVID-19 составляет 1 930 265 человек.

Среди отдельных государств по количеству инфицированных лидируют по-прежнему США (22 009 275). Затем следуют Индия (10 466 595), Бразилия (8 075 998), Россия (3 425 269), Великобритания (3 072 353), Франция (2 737 501), Италия (2 276 491), Испания (2 025 560), Германия (1 921 024), Колумбия (1 771 363), Аргентина (1 714 409) и Мексика (1 524 036), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в России обнаружили у 23 315 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения оказались Москва (4646), Санкт-Петербург (3004) и Подмосковье (1315).

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