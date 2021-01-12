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Иммунолог предупредил об опасности «long COVID»
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Иммунолог предупредил об опасности «long COVID»

Татьяна Плотникова

Общество

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что такое «long COVID» («долгий коронавирус» в переводе с английского языка), а также чем опасна затяжная коронавирусная инфекция.

Как пояснил медик, термин «long COVID» обозначает хроническую коронавирусную инфекцию с учетом состояния заболевшего. «Долгий коронавирус» характерен для людей с изначально ослабленной иммунной системой.

— Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может, — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что пациенты с такой формой болезни выделяют возбудитель даже по завершении острой фазы инфекции, поэтому остаются заразными для окружающих.

Что касается нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, а следом и в ряде других стран, пока неясно, может ли он переходить в форму «long COVID». Болибок не исключил, что подобные сообщения появятся, когда у специалистов будет больше фактического материала для выводов, сообщает радио Sputnik.

Ранее специалист Всемирной организации здравоохранения оценила сроки формирования коллективного иммунитета от COVID-19. По мнению эксперта, достичь этого в наступившем 2021 году не удастся.

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