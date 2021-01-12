Круглогодичная ярмарка появится в Марьиной Роще

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий

В столичном районе Марьина Роща начнет работу круглогодичная ярмарка. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.

Работы по строительству круглогодичной ярмарки ведутся ГБУ «Московские ярмарки». Предполагается, что ярмарка заработает в марте наступившего года по адресу улица Октябрьская, владение 42.

К настоящему времени на северо-востоке столицы уже открылись шесть межрегиональных ярмарок — в районах Южное Медведково, Отрадное, Бутырский, Алтуфьевский и Ярославский, сообщается на официальном сайте префектуры СВАО.

Ранее сообщалось, что круглогодичные торговые площадки в Москве призваны реализовывать продукцию со всей страны.

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