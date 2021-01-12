Круглогодичная ярмарка появится в Марьиной Роще
В столичном районе Марьина Роща начнет работу круглогодичная ярмарка. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.
Работы по строительству круглогодичной ярмарки ведутся ГБУ «Московские ярмарки». Предполагается, что ярмарка заработает в марте наступившего года по адресу улица Октябрьская, владение 42.
К настоящему времени на северо-востоке столицы уже открылись шесть межрегиональных ярмарок — в районах Южное Медведково, Отрадное, Бутырский, Алтуфьевский и Ярославский, сообщается на официальном сайте префектуры СВАО.
Ранее сообщалось, что круглогодичные торговые площадки в Москве призваны реализовывать продукцию со всей страны.
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