Робот станет ассистентом преподавателя в московском технопарке «Наукоград»

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Россия, Москва, улица Введенского, 1А Карта всех событий

В столичном детском технопарке «Наукоград» робот станет ассистентом преподавателя. Он будет преподавать робототехнику детям от 12 лет, а также старшеклассникам.

В каждом из курсов девять практических лабораторных работ.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, «Наукоград» предлагает множество программ — от архитектурного проектирования до финансовой грамотности. За три года участниками технопарка стали свыше 15 тысяч московских учеников.

— Вместе с роботом столичные школьники смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект. Он не заменит преподавателя полностью — будет выполнять роль его ассистента, но при этом у ребят на занятиях появится возможность увидеть в действии достижения современных технологий, — пояснил Алексей Фурсин.

Директор по развитию компании-разработчика Олег Кивокурцев отметил, что у детей есть уникальная возможность обучаться вместе с «живым» российским роботом.

— Роботы станут главными помощниками преподавателей — они объективны, беспристрастны, никогда не устают — но роботы не смогут полностью заменить учителей, — сказал он.

Уроки с роботом будут проходить в лаборатории «Робототехника и нейротехнологии», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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