Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Робот станет ассистентом преподавателя в московском технопарке «Наукоград»
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Робот станет ассистентом преподавателя в московском технопарке «Наукоград»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Введенского, 1АКарта всех событий

В столичном детском технопарке «Наукоград» робот станет ассистентом преподавателя. Он будет преподавать робототехнику детям от 12 лет, а также старшеклассникам.

В каждом из курсов девять практических лабораторных работ.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, «Наукоград» предлагает множество программ — от архитектурного проектирования до финансовой грамотности. За три года участниками технопарка стали свыше 15 тысяч московских учеников.

— Вместе с роботом столичные школьники смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект. Он не заменит преподавателя полностью — будет выполнять роль его ассистента, но при этом у ребят на занятиях появится возможность увидеть в действии достижения современных технологий, — пояснил Алексей Фурсин.

Директор по развитию компании-разработчика Олег Кивокурцев отметил, что у детей есть уникальная возможность обучаться вместе с «живым» российским роботом.

— Роботы станут главными помощниками преподавателей — они объективны, беспристрастны, никогда не устают — но роботы не смогут полностью заменить учителей, — сказал он.

Уроки с роботом будут проходить в лаборатории «Робототехника и нейротехнологии», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 30 тысяч школьников Москвы поучаствуют во Всероссийской олимпиаде

«Техноград»технопарки Москвыроботы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте