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Пассажир автобуса в Москве сломал ребро контролеру
Фото: pixabay.com

Пассажир автобуса в Москве сломал ребро контролеру

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица КлимашкинаКарта всех событий

В столице пассажир сломал женщине-контролеру ребро в автобусе. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве во вторник, 12 января.

Инцидент произошел 11 января. В полицию из больницы обратилась 38-летняя женщина, которая работает контролером на транспорте. Она получила телесные повреждения в виде перелома ребра около 9 утра того же дня в автобусе на остановке «Улица Климашкина».

— Она подверглась нападению пассажира. Также женщина получила удар после того, как покинула автобус на улице Лесной, — уточнили в сообщении.

По данному происшествию проводится проверка, добавили в ведомстве.

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