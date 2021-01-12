Внедорожник Дэвида Бекхэма продали на аукционе в Британии

Фото: themarket.co.uk

В Великобритании на аукционе за 15,5 тысячи фунтов стерлингов был продан внедорожник Range Rover Sport, на котором ранее ездил футболист Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает «МИР 24».

Новый владелец получил автомобиль 2007 года выпуска в хорошем состоянии с пробегом 106 тысяч километров, 4,2–литровым двигателем V8 и мощностью 390 лошадиных сил. Известно, что машина оснащена тюнингованным обвесом от Kahn Design, у нее двадцатидюймовые колесные диски, кожаные сиденья, также в салоне имеется мини-бар. Отмечается, что специально для этой машины была разработана эксклюзивная аудиосистема.

Также вместе с машиной покупателю были отданы документы, доказывающие, что на ней ездил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Бэкхэм.

Ранее сообщалось, что в США с молотка на аукционе за 695 тысяч долларов был продан Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition, который принадлежал баскетболисту Майклу Джордану.

Источник: mir24.tv

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