Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Внедорожник Дэвида Бекхэма продали на аукционе в Британии
Фото: themarket.co.uk

Внедорожник Дэвида Бекхэма продали на аукционе в Британии

Оксана Васильева

Звезды

В Великобритании на аукционе за 15,5 тысячи фунтов стерлингов был продан внедорожник Range Rover Sport, на котором ранее ездил футболист Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает «МИР 24».

Новый владелец получил автомобиль 2007 года выпуска в хорошем состоянии с пробегом 106 тысяч километров, 4,2–литровым двигателем V8 и мощностью 390 лошадиных сил. Известно, что машина оснащена тюнингованным обвесом от Kahn Design, у нее двадцатидюймовые колесные диски, кожаные сиденья, также в салоне имеется мини-бар. Отмечается, что специально для этой машины была разработана эксклюзивная аудиосистема.

Также вместе с машиной покупателю были отданы документы, доказывающие, что на ней ездил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Бэкхэм.

Ранее сообщалось, что в США с молотка на аукционе за 695 тысяч долларов был продан Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition, который принадлежал баскетболисту Майклу Джордану.

Источник: mir24.tv

Читайте также: «О нашей удивительной встрече»: Рудковская рассказала, как познакомилась с Плющенко

автомобилизвездыаукцион
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте