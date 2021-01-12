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Мишустин поручил следить за ситуацией с коронавирусом после новогодних каникул
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин поручил следить за ситуацией с коронавирусом после новогодних каникул

Ростислав Зубков

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внимательно мониторить ситуацию с коронавирусом в стране после новогодних праздников. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 12 января, на заседании президиума координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19.

Глава правительства обратил внимание на то, что в настоящее время многие сограждане возвращаются с каникул, что приводит к большому скоплению людей в общественных местах, в том числе в аэропортах и на вокзалах. При этом меры предосторожности соблюдаются не всегда.

— Нужно внимательно следить за развитием событий, в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры, — приводит ТАСС слова премьера.

Он добавил, что его поручение касается резерва коечного фонда и препаратов, которые должны быть в наличии.

Помимо этого, Мишустин на совещании отметил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, несмотря на работу в непростых условиях. Также председатель кабмина обратил внимание на продолжающуюся вакцинацию от ковида. Так, некоторые регионы уже приступили ко второму этапу этой кампании.

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