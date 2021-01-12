Мишустин поручил следить за ситуацией с коронавирусом после новогодних каникул
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внимательно мониторить ситуацию с коронавирусом в стране после новогодних праздников. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 12 января, на заседании президиума координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19.
Глава правительства обратил внимание на то, что в настоящее время многие сограждане возвращаются с каникул, что приводит к большому скоплению людей в общественных местах, в том числе в аэропортах и на вокзалах. При этом меры предосторожности соблюдаются не всегда.
— Нужно внимательно следить за развитием событий, в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры, — приводит ТАСС слова премьера.
Он добавил, что его поручение касается резерва коечного фонда и препаратов, которые должны быть в наличии.
Помимо этого, Мишустин на совещании отметил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, несмотря на работу в непростых условиях. Также председатель кабмина обратил внимание на продолжающуюся вакцинацию от ковида. Так, некоторые регионы уже приступили ко второму этапу этой кампании.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ после праздников