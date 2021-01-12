Путин обсудил с главой Минпросвещения вопрос готовности школ к онлайн-работе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Во вторник, 12 января, президент России Владимир Путин провел встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. В ходе разговора глава государства попросил доложить о готовности школ к дистанционной работе на фоне пандемии коронавируса.

— Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих. Это вопросы готовности школьной системы хотя бы частично, но к работе онлайн, — приводит РИА Новости слова российского лидера.

После вступительного слова он напомнил главе Минпросвещения о планах завершить в 2021 году оборудование всех школ в стране скоростным интернетом. Также Путин попросил рассказать, как продвигается выполнение этой задачи. Помимо этого, президент поинтересовался о планах министерства до 2024 года.

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