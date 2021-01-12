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Спасатели Московского авиационного центра вытащили ребенка из запертой квартиры
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Спасатели Московского авиационного центра вытащили ребенка из запертой квартиры

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Щербинка, улица Барышевская РощаКарта всех событий

Сотрудники Московского авиационного центра спасли трехлетнюю девочку из запертой квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы во вторник, 12 января.

В центр поступило сообщение, что в квартире дома по улице Барышевская Роща оказался заперт трехлетний ребенок.

Старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов рассказал, что бабушка девочки вышла к соседке за лекарствами, а ее внучка закрыла дверь изнутри.

— Малышка сильно испугалась. Когда мы приехали, плакала. С помощью специального инструмента дверь вскрыли, девочку освободили, — рассказал Антон Русанов.

Он добавил, что дополнительная помощь ни бабушке, ни девочке не потребовалась.

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