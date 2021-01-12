Спасатели Московского авиационного центра вытащили ребенка из запертой квартиры

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Щербинка, улица Барышевская Роща Карта всех событий

Сотрудники Московского авиационного центра спасли трехлетнюю девочку из запертой квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы во вторник, 12 января.

В центр поступило сообщение, что в квартире дома по улице Барышевская Роща оказался заперт трехлетний ребенок.

Старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов рассказал, что бабушка девочки вышла к соседке за лекарствами, а ее внучка закрыла дверь изнутри.

— Малышка сильно испугалась. Когда мы приехали, плакала. С помощью специального инструмента дверь вскрыли, девочку освободили, — рассказал Антон Русанов.

Он добавил, что дополнительная помощь ни бабушке, ни девочке не потребовалась.

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