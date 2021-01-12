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Мосжилинспекция пресекла незаконную работу хостела в районе Теплый Стан
Фото: Пресс-служба Мосжилинспекции

Мосжилинспекция пресекла незаконную работу хостела в районе Теплый Стан

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Тёплый Стан, 5к1Карта всех событий

В столичном районе Теплый Стан была выявлена незаконная перепланировка квартиры и пресечена работа хостела. Об этом сообщила пресс-служба Мосжилинспекции во вторник, 12 января.

В инспекцию поступила жалоба от жителя дома № 5, корпус 1, по улице Теплый Стан. Он сообщил, что в доме организовали незаконный хостел в квартире на первом этаже.

— При проверке жилищные инспекторы выявили незаконную перепланировку и зафиксировали организацию хостела в жилом помещении, — уточнили в сообщении.

Специалисты выявили, что хозяин четырехкомнатной квартиры самовольно снес перегородки в квартире и обустроил пять изолированных номеров.

Согласно закону в России действует запрет на предоставление гостиничных услуг в помещениях жилых многоквартирных домов. Гостиницы могут размещаться только в нежилых помещениях многоквартирного дома. Такие гостиницы или хостелы должны иметь отдельный вход.

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хостел«Теплый Стан»Мосжилинспекция
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