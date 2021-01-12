Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин в среду проведет совещание по дорожному строительству
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин в среду проведет совещание по дорожному строительству

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 13 января, проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках встречи будут обсуждаться планы дорожного строительства на 2021–2023 годы. Свои доклады по данному вопросу представят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, в ходе совещания будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин обсудил с главой Министерства просвещения России Сергеем Кравцовым вопрос готовности школ к онлайн-работе.

Читайте также: Путин назвал приоритетные направления работы прокуратуры

правительство РоссиисовещаниеВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Все мнения
О проекте