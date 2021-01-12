Владимир Путин в среду проведет совещание по дорожному строительству

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 13 января, проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках встречи будут обсуждаться планы дорожного строительства на 2021–2023 годы. Свои доклады по данному вопросу представят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, в ходе совещания будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин обсудил с главой Министерства просвещения России Сергеем Кравцовым вопрос готовности школ к онлайн-работе.

Читайте также: Путин назвал приоритетные направления работы прокуратуры