Реконструкцию моста в Московском зоопарке завершат в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке завершат в 2021 году. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Как заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов, мост соединяет «старую» и «новую» территории зоосада.

— Сегодня уже готовы опоры для пролетного строения, построены пешеходные сходы, — уточнил Загрутдинов.

По его словам, новый мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну, такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным ограждающим конструкциям, которые сделали из алюминиевых сплавов. Ширина перехода после реконструкции увеличится с нынешних четырех до девяти метров.

Кроме того, на территории зоопарка на данный момент идут работы по павильону «Ластоногие», который оснастят бассейном для белух и водоемом с морской водой, передает Интерфакс.

Также специалисты ведут строительство прямого входа в зоосад со станции метро «Баррикадная». Рядом построят помещение с залом для проведения конференций и различных мероприятий.

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