Два человека погибли в ДТП с участием полицейского в Ростове-на-Дону

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Два легковых автомобиля столкнулись в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, за рулем одного из автомобилей находился полицейский. В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Полиция назначила служебную проверку по факту инцидента. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.

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