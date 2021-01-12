Около 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Порядка 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» во вторник, 12 января.

Так, например, в столичном аэропорту Внуково задержано шесть рейсов и два отменено, в Домодедово — четыре рейса задержали и три отменили.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты снизили перевозки пассажиров в новогодние праздники на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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