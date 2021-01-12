Около 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Порядка 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» во вторник, 12 января.
Так, например, в столичном аэропорту Внуково задержано шесть рейсов и два отменено, в Домодедово — четыре рейса задержали и три отменили.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.
Ранее сообщалось, что столичные аэропорты снизили перевозки пассажиров в новогодние праздники на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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